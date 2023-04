Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mädchen in S-Bahn belästigt - Fahrrad entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Marbach/Backnang: 13-jähriges Mädchen in S-Bahn sexuell belästigt

Ein 13-jähriges Mädchen fuhr am letzten Freitag, 14.04.2023, gegen 18:00 Uhr, mit der S-Bahnlinie S4 von Ludwigsburg nach Backnang. Am Bahnhof Marbach sei ein Mann zugestiegen, der neben dem Mädchen Platz genommen habe. Auf der Fahrt öffnete der Mann den Reißverschluss seiner Hose und entblößte seinen erigierten Penis, den er auch mit der Hand berührt habe. Die 13-Jährige stand daraufhin auf, rannte weg und begab sich, nachdem sie ausgestiegen war, in das Bahnhofgebäude in Backnang. Der Tatverdächtige sei ihr im Zug zunächst hinterhergelaufen und ebenfalls in Backnang ausgestiegen. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- Ca. 1,70 m groß

- Ca. 35- 40 Jahre alt

- Dunklbraune kurze Haare

- Leicht gebräunter Teint

- Dunkelblaue Jeans

- Schwarze Turnschuhe

- Vermutlich dunkle Jacke

- Trug zwei große weiße Taschen mit.

Fahrgäste, die das Tatgeschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben können, der am Tattag in der S 4 von Marbach nach Backnang mitgefahren ist, sollten sich bitte mit der Kriminalpolizei in Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

In der Brahmsstraße ereignete sich zwischen letzten Donnerstag und Samstag (13. - 15. April 2023) eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr dort gegen eine Mauer und verursachte dabei ca. 2000 Euro Sachschaden. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Am Montag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein schwarzrotes Fahrrad vom Hersteller Ghost, das am Bahnhof abgestellt und mit zwei Schlössern gesichert war, gestohlen. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Straße An der Burgschule einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell