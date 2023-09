Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Untersuchungshaft nach Fahndungserfolg: Zivile Polizisten nehmen mutmaßlichen Räuber fest

Duisburg (ots)

Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagabend (7. September, 18:20 Uhr) einen 61-Jährigen in seiner Wohnung an der Mercatorstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Unmittelbar nach der Tat konnten zivile Polizisten den mutmaßlichen Räuber festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Der Überfall war nicht die erste Begegnung von Täter und Opfer: Laut Zeugenaussage soll der 35-Jährige bereits am Vortag an der Erdgeschosswohnung vorbeigelaufen sein und den Bewohner nach einer Zigarette gefragt haben. Am Donnerstag sei er erneut vorbeigekommen und bat um Essen - der 61-Jährige gab ihm eine Banane. Später legte sich der Bewohner zum Schlafen auf die Couch. Als er wieder aufwachte, soll der Tatverdächtige mit einem Messer vor ihm gestanden und Geld gefordert haben. Mit 500 Dominikanischen Pesos (etwa 8 Euro) und acht Zigarettenschachteln flüchtete der mutmaßliche Räuber dann aus der Wohnung. Noch auf der Mercatorstraße klickten die Handschellen. Alarmierte Zivilfahnder der Duisburger Polizei hatten den Verdächtigen anhand der Personenbeschreibung erkannt und festgenommen. Der 35-Jährige hatte nicht nur das Diebesgut sondern auch noch das Messer dabei.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell