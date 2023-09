Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Duisburger überlistet Trickbetrüger und gibt sich als seine Mutter aus - Polizei fasst 13-Jährige

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (6. September, 13:45) klingelte das Festnetztelefon in der Wohnung einer Seniorin an der Grazer Straße. Doch statt der 90-jährigen Bewohnerin - die nicht zu Hause war - nahm ihr 61-jähriger Sohn ab, der gerade in der Wohnung nach dem Rechten schaute. Eine weinerliche Stimme am anderen Ende der Leitung gab sich als Tochter der Seniorin aus und habe gerade einen schweren Unfall verursacht. Der 61-Jährige erkannte sofort die dreiste Masche der Telefonbetrüger, spielte mit und gab sich als seine 90-jährige Mutter aus. Über sein Handy verständigte er währenddessen die Polizei.

Die vermeintliche Seniorin besprach mit den Betrügern, dass er/sie noch zur Bank fahren müsse, um die geforderte Kaution abzuholen. Dann sollte eine Übergabe des Geldes (19.800 Euro) an der Wohnanschrift erfolgen.

Die Telefonbetrüger schöpften keinen Verdacht und schickten wenig später eine Abholerin zur Grazer Straße. Damit der Frau nicht auffiel, dass sie es nicht mit einer älteren Dame sondern mit einem 61-jährigen Mann zu tun hatte, zog dieser sich einen Kapuzenmantel über und ging in gebückter Haltung zur Übergabe. In der Zwischenzeit hatten sich zivile Polizisten auf die Lauer gelegt und nahmen die Frau fest, unmittelbar nachdem der Umschlag - natürlich ohne Geld - den Besitzer gewechselt hatte. Bei der Überprüfung der Abholerin stellte sich heraus, dass sie erst 13 Jahre alt ist. Die Beamten übergaben sie dem Jugendamt.

Der 61-Jährige hat die Masche der Trickbetrüger schnell durchschaut und sofort die Polizei verständigt. In vielen Fällen haben die Tatverdächtigen mit ihrem skrupellosen Vorgehen aber Erfolg. Dazu, wie man sich bei einem Schockanruf richtig verhält, hat die Duisburger Polizei Informationen zusammengestellt, die im Internet abrufbar sind: https://duisburg.polizei.nrw/schockanrufe

