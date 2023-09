POL-DU: Homberg: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots) - Die Fahrerin (69) eines orangefarbenen Seat soll am Montagmittag (4. September, gegen 13 Uhr) laut Zeugenaussagen auf dem Kalkweg in Höhe der Einmündung Am Buchenhain unvermittelt in den Gegenverkehr gesteuert sein. Dort kollidierte sie mit einem schwarzen Opel, in dem eine Frau (46) und deren Tochter (18) als Beifahrerin befanden. Die Insassen des Opel klagten über Schmerzen und wurden von einem ...

mehr