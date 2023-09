Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Rollerfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Fahrer/Fahrerin eines hellen Pkw

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer hat am Montagnachmittag (4. September, gegen 15:10 Uhr) beim Abbiegen von der Hamborner Straße in die Gartsträucherstraße einen Rollerfahrer übersehen. Der 42-Jährige versuchte dem hellen Pkw auszuweichen, prallte gegen eine Mauer und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Statt anzuhalten fuhr der Autofahrer (oder die Autofahrerin) weiter. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 suchen den Unfallverursacher und Zeugen, die Hinweise zum beteiligten Pkw geben können. Unter der Rufnummer 0203 2800 kann Kontakt zur Polizei Duisburg aufgenommen werden.

