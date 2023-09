Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: Erfolgreiche Fahndung nach flüchtigem Unfallverursacher

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße / Herzogstraße übersah ein Transporterfahrer (35) am Sonntagnachmittag (3. September, 15 Uhr) die Fahrerin (63) eines Pedelec und stieß mit ihr zusammen. Den herbeigerufenen Polizisten berichtete die Frau, dass sie den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vierlinden befuhr, als der Fahrer des weißen Kastenwagens sie beim Rechtsabbiegen in die Herzogstraße touchierte und zu Fall brachte. Der Verursacher stieg nur kurz aus und entschied sich dann in Richtung der Römerstraße wegzufahren. Zwei über Funk verständigte Motorradpolizisten nahmen die Fahndung auf und entdeckten den Flüchtigen auf dem Fahrersitz des Transporters in einer Einfahrt auf der Römerstraße. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Die gestürzte Frau hatte Glück im Unglück: Sie verletzte sich leicht und lässt sich von ihrem Hausarzt behandeln.

