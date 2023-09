Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Getankt und davon gefahren - Tankstellenmitarbeiterin verletzt

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (2. September) rollte gegen 2:35 Uhr ein blauer VW Polo auf ein Tankstellen-Gelände an der Duisburger Straße (in Höhe der Karl-Morian-Straße). Weil die Kennzeichen mit Klebeband befestigt waren, fiel das Fahrzeug sofort einer Mitarbeiterin (36) ins Auge. Sie verließ den Verkaufsraum, sprach den tankenden Mitfahrer an. Als dieser eingestiegen war, gab der Fahrer Gas und fuhr davon. In der Hoffnung, die Unbekannten aufhalten zu können, hielt sich die Frau an der Fahrertüre fest und wurde einige Meter mit geschliffen; dabei verletzte sie sich leicht. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese kurz zuvor gestohlen worden waren. Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Insassen geben können. Unter der Rufnummer 0203 2800 können sie sich bei der Polizei Duisburg melden.

