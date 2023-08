Feuerwehr Minden

FW Minden: Brand einer leerstehenden Lagerhalle

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Minden (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 29.08.23, kündeten bereits aus der Ferne erkennbare dunkle Rauchwolken den Brand einer leerstehenden Lagerhalle auf einem ehemaligen Bahngelände an. Aufgrund von Rückmeldungen durch Passanten, dass eine wohnungslose Person häufig in dem Gebäude übernachtet, wurden die zugänglichen Bereiche schnellstmöglich durch Einsatzkräfte unter Atemschutz durchsucht. Es wurde jedoch keine Person aufgefunden. Die Außenbrandbekämpfung wurde mit vier C-Rohren, einem Wenderohr über die Drehleiter und einem Wasserwerfer durchgeführt. Die Wasserversorgung erfolgte aus dem umliegenden Hydrantensystem. Die Brandbekämpfung wurde durch erhebliche Mengen Unrat im Innenraum sowie die immer wieder neu entfachte Bitumenhaut der Dachkonstruktion erschwert und dauerte daher bis in die Abendstunden. Die Friedrich-Wilhelm Straße war für diesen Zeitraum gesperrt. Um ca. 22:50 Uhr konnten die letzten Kräfte der Feuerwehr Minden einrücken. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr, Einsatzkräfte aus den Einheiten Stadtmitte, Leteln, Meißen, Hahlen, Aminghausen-Päpinghausen und der Einsatzleitwagen aus Stemmer.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell