POL-AA: Ellwangen: Größerer Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung in der LEA

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Ellwangen: Größerer Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung in der LEA

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei um kurz vor 17 Uhr eine Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung gemeldet, was einen größeren Polizeieinsatz zur Folge hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten ausgangs drei Palästinenser eine Auseinandersetzung mit einem 19 Jahre alten Afghanen. Der Hintergrund ist unklar. Es solidarisierten sich drei Männer mit dem 19-Jährigen und waren am weiteren Konflikt beteiligt. Diese vier Personen trugen Verletzungen davon und wurden später vom Rettungsdienst und im Krankenhaus versorgt. In der Folge sammelten sich laut Mitteilung eine Vielzahl von Bewohnern an, die sich in der Masse aber nicht aktiv an der Auseinandersetzung beteiligten. Die Stimmung war dennoch aufgeheizt und aggressiv. Sie konnte durch den Sicherheitsdienst beruhigt werden. Bei Eintreffen der rund 60 Polizeikräfte war die Lage bereits weitestgehend ruhig, die meisten Personen hatten sich zerstreut. Zwei der drei Palästinenser konnten mittlerweile vorläufig festgenommen werden, der dritte ist flüchtig. Das PP Aalen wurde durch Kräfte des PP Einsatz unterstützt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

