FW Minden: Mehrere gemeldete Wohnungsbrände nach Gewitter

Minden (ots) - In der gestrigen Nacht wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst Minden um kurz vor Mitternacht zu einer gemeldeten Person in der Weser gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache war eine weibliche Person auf Höhe des Parkplatzes Sympherstraße in die Weser unterhalb der Schachtschleuse gestürzt. In der Nähe stehende Passanten informierten sofort die Rettungskräfte und betreuten die Frau bis zum ...

mehr