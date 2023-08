POL-SE: Bad Bramstedt - Pkw kollidiert mit Verkehrsinsel

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (01.08.2023) ist es im Flottmoorring in Kaltenkirchen in der Nähe des Spielplatzes zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zwischen 20:30 und 03:30 Uhr drangen Unbekannte über den Balkon in die Hochparterrewohnung ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 ...

