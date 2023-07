Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Bürogebäude

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in der Ochsenzoller Straße in Norderstedt zum Einbruch in ein Bürogebäude gekommen.

Unbekannte drangen zwischen dem frühen Freitagnachmittag und Montagmorgen in das durch mehrere Firmen genutzte Gebäude ein und verschafften sich mit einem Trennschleifer Zugang zu mehreren Büroräumen.

Nach dem bisherigen Stand stahlen der/die Täter Notebooks und einen Beamer.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 040 52806-0.

Wann wurden entsprechende Werkzeuggeräusche am Wochenende gehört?

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell