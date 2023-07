Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Festnahmen nach Diebstahl und Einbruch - 32-Jähriger in Haft

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023, ist es im Stadtgebiet zu zwei Festnahmen nach einem Handtaschendiebstahl und einem Einbruch in eine Drogerie gekommen.

Um 19:26 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz von Edeka im Wedenkamp einen 44-Jährigen, der aus einem Skoda ausstieg, sich dem geöffneten Kofferraum einer Kundin näherte und deren Handtasche ergriff, während sich die Kundin vorne ins Auto beugte.

Der Mann ging wieder in Richtung des Skodas. Die Zeugin schrie daraufhin den Dieb an, der sich von dem Skoda abwandte und zu Fuß bis zum Rewe-Parkplatz in der Westerstraße davonlief, verfolgt von den beiden Frauen.

Hier kletterte der Mann über einen Bauzaun, gab die Tasche mit vollständigem Inhalt durch den Zaun an die Eigentümerin zurück, entschuldigte sich und rannte davon.

Im Rahmen der Fahndung stoppte eine Streife den beschriebenen Skoda, der mit drei Männern besetzt war, in der Hamburger Straße. Neben dem 44-Jährigen waren noch ein 51-Jähriger und 32-Jähriger in dem Wagen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

Dem 44-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

Anders verlief die Nacht für den 32-Jährigen.

Kurz vor Mitternacht löste die Alarmanlage eines Drogeriemarktes im Hainholzer Damm aus.

Eine Anwohnerin beobachtete einen Mann auf einem Fahrrad, der sich mit einem Beutel am Lenker vom Tatort entfernte.

Nach Auswertung einer Videokamera war der Täter gewaltsam in den Markt eingedrungen und hatte mehrere Tabakwaren gestohlen.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streife zehn Minuten nach der Alarmauslösung den 32-Jährigen, der sich in der Hoyerstraße mit seinem Fahrrad hinter einem parkenden Pkw duckte, um nicht von den Beamten entdeckt zu werden.

Durch eine Lücke zwischen den geparkten Fahrzeugen erblickten die Einsatzkräfte den Mann dennoch.

Den neben ihm liegenden Beutel mit den Tabakwaren wollte er angeblich gefunden haben.

Die Polizisten nahmen den Mann widerstandslos fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Beschuldigte am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Aufgrund des Haftgrunds der Flucht- und Wiederholungsgefahr erließ das Gericht einen Untersuchungshaftbefehl.

Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hatte bereits im Vorwege gegen den 32-Jährigen ermittelt, der bereits mehrere Haftstrafen verbüßt hat.

Er steht im Verdacht an zwei Einbrüchen in dieselbe Tankstelle in den Nächten von Sonntag auf Montag bzw. auf Dienstag der Vorwoche in der Hamburger Straße und einen Bargelddiebstahl aus einem Imbisswagen am Alten Markt ebenfalls am Dienstag beteiligt gewesen zu sein.

Des Weiteren prüfen die Ermittler aktuell, ob der Inhaftierte für mehrere Diebstähle und Einbrüche in Elmshorn verantwortlich sein könnte.

