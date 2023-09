Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Supermarkt-Mitarbeiter nach Diebstahl mit Messer gedroht

Duisburg (ots)

Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei suchen nach einem Mann, der am Montagabend (4. September, 18:50 Uhr) Ware aus einem Supermarkt an der Sittardsberger Allee gestohlen hat. Ein 35-jähriger Angestellter beobachtete den Dieb dabei und sprach ihn auf dem Parkplatz in Höhe des Altenbrucher Damms an. Der Täter sagte, dass er ein Messer dabei habe und griff gleichzeitig nach hinten in den Hosenbund. Dann fuhr er auf einem City-Bike davon. Laut Zeugenangaben ist er 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,85 Meter bis 1,95 Meter groß. Er soll mit einem schwarzen Hemd und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen sein. Hinweise für das Kriminalkommissariat 36 nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

