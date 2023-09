Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: 23-Jähriger mit Messer bedroht und Handy geraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend (10. September, gegen 22:30 Uhr) einen 23-Jährigen am Fernbusbahnhof an der Mercatorstraße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer sollen den Moerser angesprochen haben, als dieser an der Bushaltestelle gewartet habe. Nachdem er auf die Frage, ob die Männer sein Handy benutzen dürften, nicht reagiert habe, hätte einer der Räuber ein Messer gezeigt und das Mobiltelefon sowie die Kopfhörer gefordert. Mit der Beute entkamen die Unbekannten zu Fuß in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Laut Zeugenbeschreibung waren die Täter circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Einer soll lange schwarze Haare haben und mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Der andere soll komplett in Schwarz gekleidet gewesen sein. Er habe ein Adidas-Oberteil, eine Jogginghose und eine Kappe getragen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell