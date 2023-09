Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Einbruch in Nagelstudio - Polizei stellt Tatverdächtigen

Duisburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12. September, gegen 4:10 Uhr) meldete eine aufmerksame Zeugin verdächtige Beobachtungen an einem Nagelstudio am Sonnenwall. Die Anwohnerin (59) beobachtete ein geöffnetes Fenster des Geschäfts und darunter eine Mülltonne, die sonst dort nicht stehen würde. Dann sah sie, wie eine Person aus dem Fenster kletterte und in Richtung Königsstraße flüchtete. An der Fahndung beteiligte Polizisten stellten noch auf dem Sonnenwall einen 37-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung passte. Als dieser den Streifenwagen erkannte, rannte er weg, konnte aber von den Beamten eingeholt werden. In seinem Rucksack fanden Polizisten drei Geldbörsen, Handschuhe, ein verschweißtes Paket und eine Packung Kugelschreiber aus dem Nagelstudio, drei verpackte Nagelknipser, einen Kosmetikpinsel und Bargeld. Der 37-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auseinandersetzen.

