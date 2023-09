Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen in Landratsamt ein

Pforzheim (ots)

Eingebrochen worden ist am frühen Donnerstagmorgen in das Landratsamt Enzkreis in Pforzheim.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Donnerstag 1 Uhr bis 03:15 Uhr in das Gebäude des Landratsamtes in der Zähringerallee ein. Im Inneren wurden einige Bürotüren gewaltsam geöffnet und anschließend die Räumlichkeiten teilweise durchwühlt. Über die Höhe einer etwaigen Beute können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier zu melden.

