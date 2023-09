POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Ersingen (ots) - Mit knapp drei Promille ist am Mittwochmittag ein 45 Jahre alter VW-Fahrer unterwegs gewesen. Einem Zeugen fiel gegen 14:45 Uhr die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugs vor ihm auf, weshalb er die Polizei verständigte. Der Fahrer konnte durch Beamten des Polizeirevier Pforzheim-Nord in der Lange Straße in Ersingen gestoppt und kontrolliert werden. Ein ...

mehr