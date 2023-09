POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Mit knapp drei Promille aus dem Verkehr gezogen

Eutingen im Gäu (ots) - Einen Automaten auf einem Tankstellengelände haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen aufgebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen zwei bislang unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr gewaltsam einen Automaten auf einem Tankstellengelände in der ...

mehr