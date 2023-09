POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrüger über Messenger erfolgreich; Hinweise Ihrer Polizei

Horb am Neckar (ots) - Durch einen Reizstoff leicht verletzt worden sind am Dienstagmittag mehrere Schüler und Lehrkräfte an einer Schule in der Lerchenstraße in Horb am Neckar. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 11:25 Uhr in der Schule zu einem Austritt von Reizstoff. Kurze Zeit später klagten mehrere Schüler über leichtere Reizungen der ...

