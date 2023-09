Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Bundesstraße 28 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Gegen 13:50 befuhr der 56-jährige Fahrer eines VW-Kastenwagens die Bundesstraße 28 von Freudenstadt kommend in Richtung Horb am Neckar. In einer langgezogenen Rechtskurve, kurz nach Abzweigung zur Kreisstraße 4703, geriet er aus derzeit nicht näher bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei ihm entgegenkommenden Fahrzeugen.

Bei der Kollision wurde der 67-jährige Fahrer des vorderen Fahrzeugs, ein Jeep, schwer- und der ihm hinterherfahrende 53-jährige Peugeot-Fahrer leichtverletzt. Der VW-Fahrer wurde ebenfalls leichtverletzt.

Ein Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße 28 war für zwei Stunden vollgesperrt.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell