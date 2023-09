POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen; Hinweisgeber gesucht

Alpirsbach (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag, 20:15 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, gewaltsam in ein Café in der Krähenbadstraße eingedrungen und haben hier Bargeld in bislang unbekannter Höhe und Zigaretten entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel.: 07441 - 536 0, in Verbindung zu setzen. Christian Schulze, Pressestelle Rückfragen bitte an: ...

mehr