POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unbekannte bedrohen Mann und fordern Geld; Polizei sucht Zeugen

Kämpfelbach (ots)

Von zwei maskierten Personen bedroht worden ist am Freitagnachmittag ein Mann am Ersinger Bahnhof; nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich am Freitag gegen 14:40 Uhr ein 58-jähriger Mann, zu Fuß von der Raiffeisenstraße kommend, unmittelbar vor dem Zugang zum Bahnsteig des Bahnhofes in Fahrtrichtung Pforzheim als er von zwei maskierten Personen angesprochen wurde. Unter Vorhalt eines Teppichmessers forderten die Unbekannten den Mann zur Herausgabe von Bargeld auf. Als die Täter zwei am Bahnsteig wartende Personen erkannten, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Die Männer sollen etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Beide Personen hatten helle Haut und waren mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die etwas größere Person soll circa 175 Zentimeter groß gewesen sein; die andere etwa 170 Zentimeter. Der Größere Mann trug eine Art Skimaske über Mund und Nase; der Kleinere einen schwarzen Damenstrumpf über das Gesicht. Die Kriminalpolizei in Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die am Bahnsteig wartenden jungen Personen, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

