Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf WhatsApp-Betrug hereingefallen

Erfurt (ots)

Ein 88-Jähriger wurde am Donnerstag in Erfurt Opfer eines WhatsApp-Betruges. Die Täter schrieben den Mann über den Messengerdienst WhatsApp mit einer unbekannten Handynummer an und gaben sich als seine Tochter aus. Unter einem Vorwand brachten sie den Senior dazu, eine Überweisung in Höhe von knapp 2.500 Euro zu tätigen. Nachdem der Mann das Geld überwiesen hatte, bemerkte er den Betrug und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. (DS)

