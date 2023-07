Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Straßenbahnunfall kam es gestern Nachmittag in Erfurt. Kurz vor 15:00 Uhr fuhr eine Straßenbahn der Linie 4 auf der Binderslebener Landstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Straße Überm Born überquerte ein 70-jähriger Radfahrer plötzlich vor der herannahenden Tram die Gleise. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß mit dem Senior nicht mehr verhindern. Dieser wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung der genauen Unfallumstände kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs auf dieser Strecke. (DS)

