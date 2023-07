LPI-EF: Einbrecher gestellt

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen Diebe in ein Bürogebäude in Gispersleben ein. Durch Aufbrechen eines gekippten Fensters waren die Täter in das Haus gelangt. Dort öffneten sie mit Gewalt die Türen von mehreren ansässigen Firmen. Die Einbrecher erbeuteten schlussendlich drei Laptops sowie mehr als 1.000 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN) Rückfragen bitte an: ...

mehr