LPI-EF: Rehkitz gerissen

Erfurt (ots) - Ein 19-Jähriger wurde gestern in Erfurt am helllichten Tag ausgeraubt. Der junge Mann hatte sich am Nachmittag gegen 15:50 Uhr in der Magdeburger Allee aufgehalten, als er plötzlich von einem unbekannten Mann zu Boden gerissen und seiner Musikbox beraubt wurde. Trotz Fahndung der Polizei wurde der flüchtige Räuber nicht gefasst. Dieser war etwa 25 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß. Er hatte eine dunkle Hautfarbe sowie dunkle Haare mit blonden Strähnen. ...

mehr