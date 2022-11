Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Vereinsheime

Offenbach an der Queich (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag, 14.11.2022, gewaltsam in insgesamt vier Clubheime unterschiedlicher Vereine im Conrad-Rauh-Weg in Offenbach / Queich ein, indem sie Türen bzw. Fenster aufhebelten. Betroffen sind die Grillhütte, die beiden Objekte des Radfahrvereins und des Geflügelzuchtvereins sowie das Vereinsheim "Deutsche Schäferhunde". Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Vereinsheime ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen etwa auf einen vierstelligen Betrag. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Landau bittet um Hinweise unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

