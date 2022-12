Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Versuchter Überfall auf Lebensmittelladen

Mönsheim (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Mittwochabend einen Lebensmittelladen in Mönsheim überfallen.

Der Täter hielt sich bereits längere Zeit in dem in der Pforzheimer Straße gelegenen Laden auf und wartete offenbar darauf bis alle Kunden gegen 19.00 Uhr das Geschäft verließen. Daraufhin begab er sich zur Kasse, zückte ein Messer, warf der Kassiererin einen Sportbeutel zu und forderte die Tageseinnahmen. Die Kassiererin zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schrie laut auf, was einen Mann im Nebenraum auf die Situation aufmerksam machte. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht in Richtung Schulstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ein etwa 20-jähriger Mann mit schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Er war zirka 170 Zentimeter groß. Bekleidet war er während der Tatausführung mit einem grauen Kapuzenpullover oder einer Jacke, hellblauer Jeanshose und weißen Turnschuhen beziehungsweise Sneakers. Die Kapuze hatte sich der Täter über den Kopf gezogen. Ein rotes, sogenanntes Zimmermannstuch mit dunklem Muster hatte er sich bis zur Nase ins Gesicht gezogen.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sowie Personen die Hinweise auf den flüchtenden Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444, zu melden.

