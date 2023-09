Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Radfahrer fährt in geparktes Fahrzeug

Pforzheim (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein 31-jähriger Radfahrer am frühen Sonntagmorgen in ein geparktes Fahrzeug gefahren ist.

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer befuhr gegen 00.40 Uhr die Industriestraße in absteigende Richtung, als er aus derzeit nicht näher bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und in der Folge in einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes fuhr. Hierbei verletzte sich der 31-Jährige leicht. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus, wehrte sich der 31-Jährige und griff die Polizeibeamten körperlich an, weswegen ihm nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte droht.

Christian Schulze, Pressestelle

