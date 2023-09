Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Radfahrer nach Sturz schwerverletzt

Höfen an der Enz (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer am Freitagmittag bei Höfen an der Enz, nachdem er alleinbeteiligt stürzte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 71-jährige Radfahrer am Freitag gegen 13:15 Uhr den Radweg Eyachtal von der Eyachbrücke kommend in Fahrtrichtung Höfen. Im Bereich einer dortigen Fischzucht kollidierte der Mann offenbar mit einer Schranke und kam zu Fall. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Mann schwere innere, lebensgefährliche Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Da noch offene Fragen hinsichtlich des Unfallhergangs bestehen, werden Zeugen gebeten, sich unter Rufnummer 07051 1610 beim Polizeirevier in Calw zu melden.

