POL-SU: Katalysatoren-Diebe auf frischer Tat erwischt und nach Unfall festgenommen

Troisdorf (ots) - Am Freitag (19.08.2022) wurde eine 80-jährige Troisdorferin Opfer eines Taschendiebstahls. Gegen 11:00 Uhr hielt sie sich in einem Lebensmittelgeschäft an der Kölner Straße in Troisdorf auf. Dort wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen, die um Hilfe bat, eine Ware aus dem Regal zu nehmen. Während die hilfsbereite Seniorin der Bitte nachkam, wurde ihr Portemonnaie, vermutlich von der ...

