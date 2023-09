POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Höfen an der Enz (ots) - Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer am Freitagmittag bei Höfen an der Enz, nachdem er alleinbeteiligt stürzte. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 71-jährige Radfahrer am Freitag gegen 13:15 Uhr den Radweg Eyachtal von der Eyachbrücke kommend in Fahrtrichtung Höfen. Im Bereich einer dortigen Fischzucht ...

