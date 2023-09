Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FSD) Horb am Neckar - Schüler durch Reizstoff verletzt

Horb am Neckar (ots)

Durch einen Reizstoff leicht verletzt worden sind am Dienstagmittag mehrere Schüler und Lehrkräfte an einer Schule in der Lerchenstraße in Horb am Neckar.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 11:25 Uhr in der Schule zu einem Austritt von Reizstoff. Kurze Zeit später klagten mehrere Schüler über leichtere Reizungen der Atemwege. Die Schule mit etwa 550 Schülern und Lehrkräften wurde in der Folge vorsorglich geräumt.

Insgesamt wurden neun Schüler und drei Lehrkräfte leicht verletzt. Drei Personen wurden vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem die ebenfalls vor Ort befindliche Feuerwehr die Räumlichkeiten gelüftet hatte konnte der restliche Schulbetrieb wieder normal durchgeführt werden.

Es besteht der Verdacht, dass der Reizstoff durch einen Schüler im Bereich des Flures versprüht wurde.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Horb hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Tatumstände aufgenommen.

Christian Koch, Pressestelle

