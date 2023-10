Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Robert-Gerwig-Straße (30.10.2023)

Radolfzell / Lkr. Konstanz (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall mit vier beschädigten Fahrzeugen am Montag in der Robert-Gerwig-Straße in Radolfzell entstanden. Ein 82-jähriger Fahrer eines VW übersah einen vorfahrtsberechtigten Lastwagen eines 67 Jahre alten Fahrers. Aufgrund der hohen Aufprallenergie schleuderte der VW in drei parkende Neuwägen und durch die Glasscheibe eines Autohauses, bevor er im Innenraum zum Stehen kam. Am VW entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 150.000 Euro belaufen. Es gab keine Verletzten.

