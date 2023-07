Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinbagger gestohlen

Erkelenz (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen von einer Baustelle an der Straße Schulring, zwischen Samstag, 22. Juli und Montag, 24. Juli, einen Kleinbagger sowie mehrere Baustellenschilder. Der Bagger wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Kleinbaggers machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell