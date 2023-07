POL-HS: Brand im Vorgarten

Wegberg-Beeckerheide (ots) - Aus einem Pkw, dieser parkte an der Straße Kiefernweg, stahlen unbekannte Täter am Samstag (22. Juli), zwischen 13 Uhr und 14.50 Uhr, einen Rucksack. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

