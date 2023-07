POL-HS: Scheibe eingeschlagen

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Ein Mercedes Sprinter mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) wurde zwischen 00 Uhr am 20. Juli (Donnerstag) und 1 Uhr am 21. Juli (Freitag) gestohlen, während er an der Feldstraße parkte. Im Fahrzeug befanden sich Werkzeuge. Im selben Zeitraum wurde an der Feldstraße ein Peugeot Boxer entwendet, der ebenfalls Geilenkirchener Kennzeichen trug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

