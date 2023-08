Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230817.1 Preetz

Kiel: Mehrere Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Preetz / Kiel (ots)

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte der Polizei in Preetz und Kiel jeweils mehrere Graffiti-Sprayer vorläufig fest. Sie hatten zuvor Häuserwände besprüht.

Um 23:40 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Preetzer Polizei drei Personen, die vom Gelände der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule im Castöhlenweg wegliefen. Bei einer Kontrolle stellten die beiden Polizeibeamten fest, dass die drei jungen Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren Spraydosen mit sich führten. Auf dem Schulgelände fanden die Polizeibeamten mehrere frisch gesprühte Graffiti-"Tags".

In Kiel hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Lüdemannstraße um 03:29 Uhr die Geräusche einer Spraydose. Er benachrichtigte sofort die Polizei über den Notruf 110. Polizeibeamtinnen und -beamte des 3. Polizeireviers trafen vor Ort auf drei Jugendliche und einen Heranwachsenden im Alter von 16 bis 18 Jahren. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen stehen die vier Personen im Verdacht, an zwei Wohnhäusern in der Lüdemannstraße Graffiti gesprüht zu haben.

Alle Beschuldigten kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell