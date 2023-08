Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230815.1 Lutterbek: Reetdachhaus brennt nach Brandstiftung nieder

Lutterbek (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Ein 53-jähriger Mann steht im Verdacht, am Samstag in den Morgenstunden das von ihm und seiner 63-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin bewohnte Haus angezündet zu haben. Zuvor sei es zwischen den beiden Ex-Partnern zu Streit gekommen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Streit zwischen den Ex-Partnern, die gemeinsam ein Haus in Lutterbek bewohnt haben. In den frühen Morgenstunden meldete sich die 63-jährige Bewohnerin bei der Polizei über den Notruf 110 und teilte mit, dass ihr Ex-Freund versuche, das Reetdach-gedeckte Haus anzuzünden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte das Dach bereits in voller Ausdehnung. Die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Lutterbek, Wendtorf, Brodersdorf und Probsteierhagen löschten das Feuer. Das Gebäude ist vollständig niedergebrannt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizei Heikendorf nahmen den 53-jährigen Hausbewohner vor Ort wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung fest. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige zur Tatzeit unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Polizeiarzt entnahm dem Beschuldigten daher eine Blutprobe zur Beweissicherung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kiel einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Plön haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Björn Gustke, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell