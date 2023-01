Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wiehe (ots)

Unbekannte Täter machten sich in Wiehe an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Durch das Einwirken auf den Automaten gelangten die Täter an den Inhalt - Bargeld und Zigarettenschachteln - in unbekannter Höhe und Anzahl. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell