LPI-NDH: Erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montagmorgen kam es in der Göttinger Straße zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung einer Fußgängerin und eines Winterdienstfahrzeuges. Aus noch ungeklärter Ursache ereignete sich die Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeug des Winterdienstes mit der weiblichen Person. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht ...

