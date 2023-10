Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Abgemeldetes Auto mit Rauschgift gefunden (19.10.2023)

Singen, Lkrs. Konstanz (ots)

Bereits am Donnerstag, 19.10.2023 verständigte ein Abschleppunternehmer die Polizei über einen Rauschgiftfund. Der Eigentümer eines Stellplatzes in einer Tiefgarage in der Aluminiumstraße hatte das Unternehmen mit der Beseitigung eines ihm unbekannten, abgemeldeten Fahrzeugs beauftragt. Beim Abschleppvorgang fand man im Auto eine nicht geringe Menge von Rauschgift, welches die Polizei anschließend beschlagnahmte. Die Polizei bittet nun Personen, die Hinweise zu dem abgemeldeten roten Ford Escort geben können, sich unter Tel. 07731/888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell