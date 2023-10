Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit zwei Fahrzeugen (30.10.2023)

Hilzingen, Lkr. Konstanz (ots)

Zwei schwerverletzte, sechs leichtverletzte Personen und über 40.000 Euro Schaden an drei Fahrzeugen ist die Folge eines Unfalls, der sich am Montag zwischen Storzeln und Riedheim ereignet hat. Gegen 19 Uhr geriet ein 61-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Golf eines 76-jährigen Fahrers. Eine von hinten heranfahrende 25-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den VW Tiguan. Die beiden VWs kamen jeweils rechts von der Fahrbahn ab, der VW Tiguan kam auf der Seite gekippt zum Liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Hilzingen befreite den 61-jährigen Fahrer und dessen 86-jährige Beifahrerin des umgekippten Wagens. Der schwerverletzte 61-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die schwerverletzte 86-Jährige als auch die sechs leicht verletzten Personen der anderen Fahrzeuge kamen in umliegende Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell