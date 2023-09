Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Räuber flüchten ohne Beute - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am gestrigen Montagabend (18. September) sind zwei Frauen von Räubern bedroht worden. Letztlich flohen die beiden Täter ohne Beute vom Tatort. Gegen 21:00 Uhr waren eine 70-jährige und eine 74-jährige Frau zu Fuß im Bereich der Dreifachturmhalle an der Breslauer Straße unterwegs. Auf der dortigen Treppenanlage liefen zwei Männer von hinten heran. Einer der beiden schrie die beiden Seniorinnen an und verlangte die Herausgabe von Bargeld und Handy. Dabei soll er die beiden Frauen mit einem Messer bedroht haben. Als die Überfallenen sagten, dass sie weder Geld noch Handy dabeihätten, mussten sie den Inhalt ihrer Taschen aus-schütten. Diesen durchstöberten die beiden Täter ohne Erfolg. Sie ließen dann von den beiden Frauen ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Geschädigten gingen unmittelbar danach zur Polizeiwache nach Kreuztal und zeigten den Vorfall an. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter mit dem Messer: - auffallend klein, ca. 165 cm groß - dünne, schmächtige Statur - auffallender lindgrüner Kapuzenpulli - dunkle Hose - weißes, stramm sitzendes Tuch vor dem Gesicht, nur die Augen waren frei - Kapuze auf dem Kopf, ggf. helle/weiße Mütze oder Ähnliches darunter

Zweiter Täter (Mittäter): - ca. 175 cm groß, - kräftige Statur, - schwarze Jacke mit Kapuze (Täter hatte Kapuze auf dem Kopf) - schwarze Hose, - auffälliges blau und rot gemustertes Tuch (unterschiedlich kräftige Farben), vermutlich Schal vor dem Mund

Beide Personen werden als jünger eingeschätzt, gegebenenfalls Anfang 20.

Das Kriminalkommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der beschriebenen Auffälligkeiten hoffen die Ermittler auf entsprechende Hinweise.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell