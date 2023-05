POL-MTK: Durch Kellerfenster eingebrochen +++ Unfallflucht mit hohem Schaden

Hofheim (ots) - Bad Soden - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 05.05.2023, in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr, kam es in der Alleestraße in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem Parkplatz wurde ein dort geparkter brauner BMW, vermutlich beim Ausparken, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von ...

