Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bus fährt in Carport - Fahrer verletzt und hoher Sachschaden -#polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

Am Montagabend (18. September) ist es in der Hagener Straße zu einem aufsehen-erregenden Verkehrsunfall gekommen. Ein Omnibus ist in einen Carport gefahren. Der Fahrer musste verletzt befreit werden. Gegen 21:25 Uhr wollte der 45-jährige Busfahrer das leere Transportmittel nach beendeter Schicht in die Bushalle zum Abstellen fahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der eigentlichen Fahrlinie ab. Zudem verwechselte er vermutlich noch Gas- und Bremspedal. Statt in die Wagenhalle fuhr der 45-Jährige in Richtung des tiefergelegenen Nachbargrundstücks und dort in das benachbarte Carport. Im Unterstand parkten insgesamt drei Pkw. Durch den Höhenunterschied katapultierte der Omnibus über die Mauerkante und kam letztlich auf zwei Pkw zum Stehen. Durch den Zusammenprall zwischen dem Carport und dem Bus war der Fahrer eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr befreite den 45-Jährigen, der durch den Unfall nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Bei der Bergung des Busses stürzte das stark beschädigte Carport komplett ein. Neben dem Bus, den drei geparkten Fahrzeugen und dem Carport wurde noch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses sowie die Außenwand der Wagenhalle beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 130.000 Euro liegen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell