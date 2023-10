Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auto gerät nach Unfall in Vollbrand (30.10.2023)

Tengen, Lkr Konstanz (ots)

Am Montagabend gegen 22.30 ist es auf der Strecke zwischen Watterdingen und Stetten zu einem Unfall gekommen. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Beim Versuch den Motor wieder zu starten fing der Motorraum Feuer, kurze Zeit später stand der Pkw in Flammen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

