LPI-SHL: Rollerfahrer stürzte

Schmalkalden (ots) - Eine 58-jährige Frau fuhr Dienstagnachmittag auf der Straße "Stiller Tor" in Schmalkalden. Sie musste hinter mehreren Autos an einer roten Baustellenampel stoppen. Als sie wieder anfuhr, bemerkte sie zu spät, dass das Fahrzeug vor ihr noch immer stand. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem der PKW vor ihr auf das davor wartende Fahrzeug geschoben wurde. Die Fahrer blieben unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

