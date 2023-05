LPI-SHL: Auffahrunfall

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter schlug am Montag gegen 17:30 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Renault, der in der Gutenbergstraße in Suhl geparkt war, ein. Vom Beifahrersitz entwendete er danach eine Tasche samt Inhalt. Ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

